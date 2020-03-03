Adım adım Süper Lig’e

İzmir derbisinde Altınordu’yu yenerek oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan Play-Off hattındaki Altay, şampiyonluğa kilitlendi. İzmir ekibinin lider Hatay’la 11, ikinci Erzurum’la arasında 7 puan fark var.

TFF 1. Lig'de 26 dakikasını 10 kişi oynadığı İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlama almaya çalışan Altay, yeniden Süper Lig hedefine kilitlendi. Ligde oynadığı son üç karşılaşmada Adanaspor'u 3-1, Altınordu'yu 1-0 yenen Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak 7 puan toplayan İzmir ekibinin 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor ile arasında 11, ikinci sıradaki Erzurumspor ile de 7 puan fark kaldı. Siyah-beyazlılar ligin bitimine 9 maç kala elindeki fırsatları değerlendirmek istiyor.

EVİNDE ŞAHLANIYOR

Altay, sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda üst üste 4. galibiyetini alarak 12 puan topladı. Bornova'da art arda İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor ve son olarak Altınordu'yu dize getiren siyahbeyazlılar, ilk yarıda aldığı Altınordu galibiyetiyle birlikte aynı stat da 5'te 5 yapmış oldu. Deplasmanda son 4 maçta 2 puan toplayan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde şaha kalkarak kayıplarını telafi etti.

YALÇIN KOŞUKAVAK FARKI

Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularım çok ciddi bir gayret gösterdiler, çok önemli bir mücadele verdiler. Büyük Altay'a yakışır şekilde, gereği neyse onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Kazanacağımız daha çok maçlar var" diye konuştu.



PAİXAO'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Altay'ın Portekizli gol makinası Marco Paixao, son haftalarda attığı gollerle alkış toplarken, Altınordu derbisinde kale çizgisinden çıkardığı bir topla rakibin gol bulmasını önleyerek taraftarların gönlünde taht kurdu. Maçın 14. dakikasında Altınordulu Ravil'in kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda röveşatayla çıkaran usta golcü, takımına sadece hücumda değil, savunmada da katkı sağladı. Derbide galibiyet golüne imza atan Paixao, 14 golle gol krallığı yarışında zirveyi de kaptırmadı.

YILDIZ GOLCÜ BOŞ GEÇMİYOR

Portekizli golcü son üç maçta Adanaspor'a 3 (2-0), Bursa'ya (2-2) ve son olarak Altınordu'ya 1 gol atarak siyahbeyazlılara kritik 7 puan kazandırdı. Paixao ayrıca son iki sezon Altınordu'ya karşı oynanan 3 maçta da gol atma başarısını gösterdi. Geçen sezon Altay'ın Altınordu'ya her iki devre de de 2-1 yenildiği iki maçta birer gol atma başarısı gösteren Paixao, ilk yarıda Altay'ın 3-0 kazandığı maçta da iki kez fileleri sarsmıştı.