Altınordu’nun iç saha serisi bitti

TFF 1. Lig'de derbide Altay'a 1-0 yenilen Altınordu'nun Bornova Stadı'ndaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bornova'da ilk yarıda Altay'a 3-0 yenildikten sonra çıktığı 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 galibiyet alarak 19 puan toplayan kırmızı- lacivertliler, uzun aradan sonra, bir kez daha siyah-beyazlı takıma mağlup oldu. Ligde 27 puanda kalarak 14. sıradan kurtulamayan İzmir temsilcisi, korkulu rüya görmek istemiyor.



PAS HATASI ÇOK YAPTIK

Derbinin mücadele olarak keyifli, pozisyon olarak kısır geçtiğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 15 dakikada Altay'ın baskısı vardı. Daha sonra topa sahip olan ve pozisyonlar bulan taraf biz olduk. İkinci yarıda çok pas hatası yaptık. Rakip 10 kişi kaldı, ancak böyle maçlar zordur. Kaptırdığımız toptan gol yedik. Belki de rakibe verdiğimiz tek pozisyon golle sonuçlandı. Hamleler yapıp etkili olmaya çalıştık ama bir türlü golü bulamadık. Son 15 dakikalık bölüm durarak geçti. Oyun soğudu" diye konuştu.