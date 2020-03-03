Avrupa’da da aslan

Ligde 8’de 8 yapan sarı-kırmızılı takım Avrupa’nın popüler 9 futbol ligi arasında 2020 yılında kendi liginde yaptığı 7 maçı kazanan tek takım olmayı başardı

Süper Lig'de Galatasaray fırtınası esiyor. 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek bir ilki başaran sarı-kırmızılılar Avrupa'da da tek kaldı. Son maçında G.Birliği'ni de geçip galibiyet serisini 8'e çıkaran Cim-Bom Liverpool'un Watford'a yenilmesiyle sadece Süper Lig'de değil Avrupa'nın 9 liginde de 2020 yılında puan kaybetmeyen tek takım unvanını aldı. Ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra 2020'de oynadığı 7 maçı da kazanan Galatasaray Türkiye Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League, Portekiz Primeira Liga dikkate alındığında 2020'de yoluna puan kaybı yaşamadan devam eden tek ekip olarak dikkati çekiyor.

10 PUAN GERİDEN GELDİLER

Lig'e istediği gibi başlayamayan, sezonun ilk yarısını 7 galibiyet, 6 beraberlik 4 yenilgiyle tamamlayan G.Saray devre arasına liderin 10 puan gerisinde 7. sırada girmişti. G.Birliği zaferiyle puanını 48'e yükselten Aslan, zirve mücadelesi veren Trabzon ve Sivasspor ile puanları eşitleyip şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi oldu.



BİLEKLERİ BÜKÜLMEDİ

Süper Lig haricinde söz konusu 8 ligde mücadele eden 9 takım bu yıl mağlubiyet yaşamadı. İngiltere'de Arsenal 2020'de yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlup olmadı. Almanya'da son 10 maçında yenilmeyen B.Münih, 7 maçın 6'sını kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrıldı. İtalya'da son 21 maçında yenilmeyen Lazio, 2020'deki 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fransa'da son 15 maçında kaybetmeyen PSG bu yıl 9 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hollanda'da Feyenoord, yeni yılda 5 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Belçika'da Brugge ise 2020'de 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Portekiz'de de Braga, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



FALCAO ŞOVA DEVAM EDİYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra formasına kavuşan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gollerine Gençlerbirliği karşısında da devam etti. Radamel Falcao, ligde forma giydiği son 6 maçta 7 kez ağları havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılıların 34 yaşındaki Kolombiyalı süper starı geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde de 1 gol atmış kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, Başkent temsilcisinin filelerini de 2 kez sarstı. Yıldız golcü Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta 9 gole ulaştı. Falcao gibi G.Saray'ın Monaco'dan kiraladığı Onyekuru'da şovuna devam ediyor.