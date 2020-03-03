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Egeliler ’de madalyaları topladı

Egeliler Mersin’de madalyaları topladı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Mersin'de gerçekleştirilen 'Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası' sona erdi. 25 ilden 482 sporcunun katıldığı şampiyonada Egeli cimnastikçiler kürsüden yine inmedi. Artistik cimnastik erkekler barfiks aletinde Ümit Şamiloğlu (İzmir), paralel - kulplu beygirde Ferhat Arıcan (İzmir), kadınlar atlama-asimetrik paralel-yer aletinde Dilara Yurttaş (İzmir), denge aletinde genel tasnifte Nazlı Savranbaşı (İzmir), aerobik cimnastik de, büyükler trioda Nihatcan Gül (Manisa), büyük kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı (Manisa), büyük erkeklerde Emir Erışık (Balıkesir), tranpolin cimnastik kadınlarda Sude Aydın (İzmir) ve erkeklerde Gürkan Mutlu (İzmir) birinci oldu.

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