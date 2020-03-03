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Ekol Göz Menemen hedeften uzaklaştı

Ekol Göz Menemen hedeften uzaklaştı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

TFF 1. Lig'de zirve adaylarından Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Ekol Göz Menemenspor, son 3 maçta puan alamayıp ilk 6 hedefinden uzaklaştı. Ligin ikinci devresinde sadece Eskişehirspor'u 3-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler 8 müsabakada 6. mağlubiyetini elde etti. Akhisarspor'la berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, Play- Off'u hedeflediği ligin ikinci yarısında 20 puan kaybetti.

MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ
EKOL Göz Menemenspor Teknik Direktör Cenk Laleci, Erzurumspor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Laleci, "Karşılaşmaya kötü başlamadık. İlk yarının bitimine 2 dakika kala kalemizde gördüğümüz gol bizi etkiledi. İkinci 45 dakikalık bölümde geri dönüşü gerçekleştirebilirdik. Ancak yine son dakikalarda golü yedik. Üst üstü alınan mağlubiyetlere rağmen biz mücadelemize devam edeceğiz. Sezonu iyi bir yerde bitireceğiz" dedi. Menemenspor ligin 26. haftasında İzmir derbisinde Altay'la evinde karşılaşacak.

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