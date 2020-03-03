Fenerbahçe’de trafik yoğun

Emre Belözoğlu-Volkan Demirel formülü masada dururken Erol Bulut ısrarı da sürüyor. Tayfun Korkut’u da listesinde bulunduran ekipte yabancı olarak Niko Kovac öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışları hız kazandı. Yerli ve yabancı hocaların bulunduğu geniş bir liste yapan sarı-lacivertlilerin kısa bir sürede yeni teknik adamını duyurması bekleniyor. Kanarya'da ilk etapta sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisine takımı emanet etme formülü masaya yatırılırken ikilinin antrenör lisansı olmamasından dolayı altyapıdan bir hoca ile beraber desteklenmesi gündemde.

KORKUT İDDİASI

Yerli hoca konusunda Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ismi öne çıkarken kulübe yakın çevreler son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Yabancı hocalar arasında Niko Kovac iddiaları gündemdeki yerini koruyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bayern Münih'te görev yapmış ve Alman devine Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandırmıştı. Kanarya'nın bu yoğun trafikte hangi isme imza attıracağı merak ediliyor.



LABBADİA VE JESUS DA LİSTEDE

Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen adaylardan birisi de Alman teknik adam Bruno Labbadia. Sezon başında 54 yaşındaki teknik adamla görüşme yapılmış ancak Yanal ile devam edilmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı. Fenerbahçe taraftarlarının uzun yıllardır takımın başında görmek istediği teknik adamlardan biri olan Jorge Jesus da Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası tekrar gündeme geldi. Brezilya ekibi Flamengo ile Libertadores Kupası'nı alan Jesus, Avrupa'da yeni bir heyecana atılmak istiyor.