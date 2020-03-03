Göz-Göz’e nazar değdi

Hakem Kalkavan rakibin sert futboluna göz yumarak maçın sonucuna direkt etki etti. Rakibi önünde vasat bir oyun sergileyen İzmir ekibi yenilgiye davetiye çıkardı.

Süper Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla yönünü Avrupa'ya çeviren Göztepe, düşme hattında yer alan Kayseirspor'a tek golle yenildi: 1-0. 10. dakikada Napoleoni'nin sert şutu Sapunaru'ya çarparak kornere çıktı. 16'da Mesanovic sol tarafındaki Artem Kravets'e pasını çıkardı. Artem sol çaprazdan kaleye şutunu attı. Top auta gitti. 34'te Zoran Kvrzic sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez kaleye şutunu attı. Top uzak direğin yanından auta çıktı. 45'te Emre Taşdemir'in pasında Mesanovic'in şutu direğin dibinden auta çıktı.

TEK GOL MESANOVİC'TEN

İkinci yarıda Kayseri daha etkiliydi. 62'de sol kanattan Serdar'ın yaptığı ortaya kale sahasında Napoleoni vurmak istedi ancak Sapunaru rakibine kolay vuruş izni vermedi. 70'de soldan ceza sahasına giren Emre Taşdemir topu geriye çevirdi. Kravets'in sert şutu kaleciden döndü Mesanovic takımını öne geçirdi: 1-0. 83'te Mensah bir anda topla birlikte ceza sahasına girerken gerilerden gelen Serdar rakibinin dengesini bozdu ve golü önledi. 84'te Serdar'ın nefis pasında Wilczek dar açıdan şutu çekti, ancak savunma son anda araya girdi. 90+2'de Soner Aydoğdu uzak mesafeden sol ayağıyla çok sert vurdu ancak isabet sağlayamadı. Maç 1-0 sona erdi.





ÖNCE JEROME SONSA WİLCZEK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçınının kadrosuna göre sadece tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam o maçta sonradan oyuna girip 5 dakika sonra gol atan Jerome'yi ilk 11'de oynatırken bu kez tersini yaptı ama Polonyalı Wilczek'ten 3. maçında da gol sesi çıkmadı.



YENİLMEZLİK SERİ SONA ERDİ

2020 yılına fırtına gibi başlayan Göztepe ilk yenilgisini Kayseri deplasmanında aldı. Ligin ikinci perdesinde bir maçı eksik olan Göz-Göz, daha önceki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin yeni yılda yenilmeyen üç takımından birisi olmuştu. Sarı-kırmızılılar 2016-2017 sezonunda 2 defa 5 maç üst üste yenilgi yüzü görmemiş, ligde kalma mücadelesi verdiği geçen sezon ise 29. haftadan sonra oynadığı 5 maçta mağlup olmamıştı. Deplasmanda son yenilgisini de 29 Aralık 2019'da Sivasspor'dan alan Göztepe üç maç sonra gurbette kaybetti. Göz-Göz, son üç maçta Antalya ve Konya'yı yenerken Denizlispor ile de berabere kalmıştı.

GÖZ-GÖZ KAYSERİ'DE YİNE YALNIZ DEĞİLDİ



Yağmur çamur demeden, mesafe gözetmeden Göztepe'nin hiç bir maçını kaçırmayan Göz-Göz'lüler hafta içi ve gece oynanmasına rağmen Kayseri deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar İzmir'den 850 kilometre mesafedeki Kayseri'ye kara va havayoluyla akın ederken toplamda 1700 kilometre mesafe katetti. Sarı-kırmızılılar Kadir Has Stadı'nda kendilerine ait bölümü doldururken bine yakın taraftar 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek verdi. Sarı-kırmızılılar gerek tezahüratları, gerekse tribün şovlarıyla maça renk katarken ev sahibi Kayserispor'u yaklaşık 5 bin taraftarı destekledi.





HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi. Palut, "Ülkemiz için çok üzücü bir hafta geçirdik. İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Çok teknik taktik konuşulacak bir durum yok bugün için. Bir cümleyle özetlemek gerekirse maçın genelinde ama özellikle ilk yarı çok kötü oynadık ve standartlarımızın çok altında kaldık. Hatalarımızı değerlendireceğiz ve takımımla birlikte tekrardan çıkışa geçeceğiz" dedi.

BURAK HAKERLER