Kara Kartal’da ya feda ya veda

Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yapılan görüşmede iki yıldız alacaklarda indirime yanaşmadı.

Beşiktaş, üç ay sonra sözleşmeleri bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturdu. Sergen Yalçın'ın mutlaka kalmasını istediği iki savunma bekinden yıllık ücretlerinde yüzde 40 oranında azaltma isteyen iki yıldız ilk görüşmede yönetime olumsuz yanıt geldi. Yönetim fedakarlık yapmamaları halinde iki oyuncuyla vedalaşılacağı sinyali verdi. Inter'den 2016'da 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki Caner Erkin'e 1 milyon 750 bin Euro yıllık ücret ve puan başına 4 bin Euro'ya oynuyor.

GÖKHAN GÖNÜL BU HAFTA YOK

Kartal'a 2016 yılında ezeli rakip Fenerbahçe'den bedelsiz gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül ise yıllık 1 milyon 650 bin Euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin Euro kazanıyor. Bu arada Alanya maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlenirken Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu bildirildi.



KİRALIK YILDIZLAR GÖNDERİLİYOR

Sergen Yalçın ile yeniden yapılanma içine giren Beşiktaş'ta yönetimin kaleci kaleci Karius ile birlikte Rebocho ve Elmeny'i de sezon sonunda göndereceği öğrenildi. Yönetimin sadece devre arasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Boateng ile yola devam etme kararı aldığı bildirildi. 10 maç oynaması durumunda mukavelesi otomatik olarak bir sene uzayacak olan Ganalı oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmayı çok istediği bildirildi.