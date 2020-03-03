Karşıyaka filede Play-Off yolunda

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ndeki son maçta B.Akademi'yi yenerek bitime bir hafta kala 4. sıraya yükselen Karşıyaka Play-Off için gün sayıyor. Bu hafta evinde Edremit Belediye Altınoluk'u konuk edecek olan yeşil-kırmızılılar Cumartesi günü oynanacak maçta rakibini 3-0 veya 3-1 yendiği takdirde Play-Off biletini kapacak. Kaf-Kaf'ın Play-Off'taki rakibi beşinci sıradaki Bolu Belediyespor ise Göztepe'yi ağırlayacak. İzmir temsilcisi Edremit Belediyespor ile 22 Aralık 2019'da oynadığı ilk maçı 3-1 kazanmıştı.