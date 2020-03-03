KSK’de sevinç ve hüzün

Basketbolda ligde ve Avrupa’da destan yazan Pınar KSK maç fazlası ile zirveye oturdu. Futbol takımı ise 6 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

ING Basketbol Ligi'nde ve FIBA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka sezona damga vurdu. 149 günde 36. kez parkeye çıkan yeşilkırmızılılar son Türk Telekom zaferiyle 31. zaferine ulaştı. Türk Telekom önünde ligde 21 maçta 18. galibiyetini elde eden Pınar Karşıyaka üst üste 6. galibiyetine imza atarken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son 10 maçta tek yenilgisini Anadolu Efes önünde alan yeşil-kırmızılılar şampiyonluk iddiası güçlendirdi. FIBA Europe Cup'ta çeyrek finalinde 4 Mart Çarşamba günü Ukrayna ekibi Kiev Basket ile deplasmanda oynayacak olan İzmir ekibi, 7 Mart'ta ligde Bahçeşehir ile karşılaştıktan sonra 11 Mart'ta Kiev basket ile sahasında rövanş maçına çıkacak.

FUTBOLDA HAYAL KIRIKLIĞI

Salonda galibiyet serisini sürdüren Kaf-Kaf yeşil sahadaki seriyi ise son anda kaçırdı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Kocaelispor deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği yakalayıp kazanabilecek fırsatları yakalayan Karşıyaka, 90+3'üncü dakikada yediği golle yenilmenin şokunu yaşadı. Rakibi önünde sayısız gol fırsatını kaçıran Kaf-Kaf ilk maçta 2-0 yendiği lider Kocaelispor'u elinden kaçırdı. Grupta son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçtikten sonra yenilgiyle tanışan İzmir temsilcisi 41 puanda kalmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini korudu. Karşıyaka, aldığı yenilgiyle zirve yarışında çok önemli 3 puan kaybetti.



MAĞLUBİYETE KAHROLDULAR

Karşıyaka'dan Kocaeli'ye otobüslerle akın ederek 1750 kişilik deplasman tribününü dolduran Karşıyakalı taraftar ile futbolcular 3-2'lik yenilgiye kahroldu. Kocaeli Stadı'nın tribünlerinin dolu olduğunu hakemin bu atmosferden etkilendiğini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bariz golümüzü ve penaltımızı vermedi. Galibiyet golü için çok fırsat elimize geçti ama biz gol ararken kalemizde gol gördük, kahrolduk" diye konuştu.