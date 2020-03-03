  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Müthiş kapışma

Müthiş kapışma

Müthiş kapışma
Giriş Tarihi: 3.3.2020

yarı final ilk maçında , bugün F.Bahçe’yi ağırlayacak. 20.30’daki randevu ATV’den yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün heyecan fırtınası yaşanacak. Yarı final ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadele ATV'den naklen ekranlara gelecek. Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek. Kanarya ise Trabzon deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigues ile Emre, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müthiş kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN