Müthiş kapışma

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, bugün F.Bahçe’yi ağırlayacak. 20.30’daki randevu ATV’den yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün heyecan fırtınası yaşanacak. Yarı final ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadele ATV'den naklen ekranlara gelecek. Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek. Kanarya ise Trabzon deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigues ile Emre, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.