Sosyal medyada Vural çılgınlığı

Fenerbahçe'de her hoca değişikliği döneminde ismi tartışılan Yılmaz Vural yine gündem oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural için taraftarlar Twitter'da Vural için çarpıcı paylaşımlarda bulundu. İşte Vural ile ilgili öne çıkan payçarpıcı laşımlar: "Ersun Yanal'ın istifası sonrası gelmesi gereken tek isim Yılmaz Vural'dır. Şimdi değil de ne zaman? Çare Yılmaz Vural.", "Kim ne derse desin benim adayım sonuna kadar Yılmaz Vural.", "En azından sezon sonuna kadar Yılmaz Hoca'ya şans verin.", "Var bir hayalimiz. Teknik direktör Yılmaz Vural.", "Bence Yılmaz Vural en iyi tercihtir.