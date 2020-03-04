Akhisar’ı havaya soktu

Akhisarspor’da teknik direktör Vural’ın göreve gelmesiyle hem maçlarını hem de takım içinde fazla forma şansı bulamayan yıldızlarını kazanarak zirveye yelken açtı.

TFF 1. Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın gelmesiyle şans bulamayan isimler forma giymeye başlarken, formsuz futbolcular da vites artırdı. Akhisarspor'da 5. yılını geçirip takımın en eski isimlerinden olan Onur, bu sezon ilk yarıda yedek kaldı. Tecrübeli futbolcu Vural'la yeniden ilk 11'e döndü. Onur, ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta 3 gol attı. 3 sezondur Akhisar'da forma giyip bu sezon son olarak 28 Ekim'deki Osmanlıspor maçında oynayan Eray, devre arasında ayrılmayı kararlaştırıp son anda yuvada kaldı.

OYUNCULAR YÜKSELİŞTE

Eskişehir deplasmanında 4 ay sonra ilk kez forma giyip Vural tarafından 11'e monte edilen futbolcu yaptığı asistle hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Rotman ve Bjarnason, Vural döneminde 11'de yeniden güven verdi. Bjarnason, Hatayspor ve Giresunspor maçlarında attığı gollerle galibiyetlere katkı yaptı. Erhan, aralık ayından beri sürdürdüğü gol orucunu Vural döneminde açıp son 4 maçı 3 golle geçti. Ergin Keleş de Vural döneminde 3 maçta ilk 11'de 90 dakika oynadı.