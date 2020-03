Altay en zor virajda

Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlılar kendi göbeğini kendisi kesecek. Bundan sonraki 9 karşılaşma da final niteliğinde.

TFF 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmanın hesapları yapan Altay, kendi göbeğini kendisi kesecek. İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'de 38 puana ulaşan Altay bundan sonraki süreçte kendi kaderini kendisi belirleyecek. İlk iki sırada yer alan Hatayspor ve Erzurumspor ile birlikte bu ikiliyi zorlayan Akhisarspor ile evinde, Adana Demirspor ve Karagümrükspor ile de deplasmanda karşılaşacak olan Altay kalan 9 maçta kayıp yaşamazsa hedefine ulaşabilecek. Geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdüren Altay, şimdi kalan 9 final maçına odaklandı. Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, her karşılaşmanın kendileri için çok kritik olduğunu belirterek, "Süper Lig hedefinde yüksek bir motivasyona sahip olduğumuzu düşünüyorum. Son olarak Altınordu maçında tribünde oluşan desteğin her hafta en büyük itici gücümüz olacağı kesin. Sona yaklaşıyoruz ve her maçımıza final gözüyle bakıyoruz" dedi.

BORNOVA STADI UĞURU

Bornova Stadı'ndaki atmosferin çok etkileyici olduğunu dile getiren Hilmi Bozok, "Burada maçlarımıza çok iyi motive oluyoruz. Taraftarlarımızın desteğini daha fazla hissediyoruz. Bu da tabii ki başarıyı getiriyor. Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak. Menemenspor ve Hatayspor maçlarıyla iki hafta daha İzmir'deyiz. Bu bizim için avantaj olacak. İki maçı da kayıpsız geçersek işimiz daha da kolaylaşır " diye konuştu.