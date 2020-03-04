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Altınordu Ogulcan’sız bir türlü kazanamıyor

Altınordu Ogulcan’sız bir türlü kazanamıyor
Giriş Tarihi: 4.3.2020

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay'a 1-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Altınordu, orta alanda Oğulcan Ülgün'ü aradı. Orta sahada görev yapan genç oyuncunun sakatlığı sonrası 5 maçın sadece 1'ini kazanan kırmızılacivertliler, Oğulcan'ın dönmesi için sağlık ekibini seferber etti. Sağ arka adalesinde yırtık olan oyuncunun 2 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor. Altınordu, Oğulcan'dan yoksun çıktığı maçlarda Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Altay'a yenilirken, Osmanlıspor'la berabere kaldı. Oğulcan olmadan bir tek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanan İzmir ekibi, orta alanda aradığı alternatifi bulamadı.

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