Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı ikinci gününe girdi. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı yarı final ilk maçı iki takım için de oldukça büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın 11'leri de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası bugün Akdeniz derbisine sahne olacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, Antalyaspor ile Alanyaspor yarı finalin ilk maçında karşılaşacak. İLK 11'LER BELLİ OLDU ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren ,Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih , Fernandes, Cisse CANLI YAYIN İLK KEZ YARI FİNALDE Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu'na adını yazdırmasıydı.