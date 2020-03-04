  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

- Aytemiz | CANLI

Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

04.03.2020, 19:47 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020,20:04

Ziraat 'nda yarı final heyecanı ikinci gününe girdi. Fraport TAV ile Aytemiz 'un karşılaşacağı yarı final ilk maçı iki takım için de oldukça büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın 11'leri de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası bugün Akdeniz derbisine sahne olacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, Antalyaspor ile Alanyaspor yarı finalin ilk maçında karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren ,Ufuk, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan, Jahovic

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih , Fernandes, Cisse

CANLI YAYIN

İLK KEZ YARI FİNALDE

Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu'na adını yazdırmasıydı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN