Falcao Aslanlar gibi

Sakatlığı yüzünden eleştirilere maruz kalan G.Saray’ın golcüsü, 12 maçta 8 gol atarak 95 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray'a yılın transferi olarak gelen ancak aşil tendonu ve sağ uyluk adalesindeki sakatlıklar nedeniyle 9 hafta takımını yalnız bırakan Radamel Falcao son haftalardaki performansı ile takımını da sırtladı. Oynamadığı dönemde yerden yere vurulan deneyimli oyuncu şimdi aynı mevkideki rakipleri arasında dakika başına en çok gol atan isim oldu. Ligde 12 maçta süre alan ve 763 dakika sahada kalan Falcao, 8 gol attı ve 95 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

MUHTEŞEM DÖNDÜ

Şu an Süper Lig'de gol krallığında 19 golle zirvede olan Trabzonsporlu Alexander Sörloth 108 dakikada bir fileleri havalandırdı. Alanya'nın forveti Cisse 116, Fenerbahçeli Vedat Muric ise 153 dakikada 1 gol ortalamasına sahip. İlk 11'de forma giydiği Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçmeyen tecrübeli futbolcu Falcao, attığı kritik gollerle sarı-kırmızılı ekibin 8 haftalık galibiyet serisi yakalamasında rol oynadı.