Fener’de aday çok

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin gündemine 13 teknik direktör adayı geldi. Listede Jesus ile Niko Kovac ilk sırada yer alıyor.

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen ikinci yarıda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak lider Başakşehir'in 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını karşılıklı olarak ayırırken, listesine 13 yeni teknik adam ekledi. Yönetimin son olarak Flamengo'yu çalıştıran Jorge Jesus, Beijing Guoan'tan ayrılan Roger Schmidt, Bayern Münih'ten Niko Kovac, Monaco'dan Leonardo Jardim, PSG'den Laurent Blanc, Wolfsburg'tan Bruno Labbadia, Valencia'dan Marcelino, İnter'den Luciano Spalletti, Norwich City'den Daniel Farke'nin yanı sıra Türk teknik adamların da isimleri listede bulunuyor.

Alanyaspor ile başarılı bir grafik çizen Erol Bulut, Alman ekibi Stuttgart'ta görev yapan Tayfun Korkut, Beşiktaş'tan ayrılan Abdulah Avcı ile son olarak Ç.Rizespor'u çalıştıran İsmail Kartal'ın da isimleri yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Ancak yönetimin Jorge Jesus ile Niko Kovac isimleri üzerinde durduğu ifade edildi.