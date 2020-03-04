Fırtına avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek avantajı kaptı: 2-1. 4. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Altay, kornere çeldi. 27'de Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Erce'de kaldı. 45'te Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden vuruşu kaleci Erce'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 46'da savunmanın hatasında topu önüne alarak ceza sahası içine giren Sörloth, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

KARŞILIKLI GOLLER

66'da Ekuban'ın pasında Novak'ın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 81'de Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi. 82'de Mehmet'in sağ taraftar ortasında kale sahası içinde topa iyi yükselen Muriç golünü attı: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.



İKİ TAKIMDA DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor'da, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçı ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Uğurcan Çakır, Hüseyin, Mikel ve Guilherme'nin yerlerine Erce, Campi, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme forma giydi. Fenerbahçe ise Antalyaspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı. Yanal, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Dirar'ın yerlerine Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'ye 11'de forma şasın verdi. Öte yandan sarı-lacivertli İstanbul temsilcisinde maçın başında sakatlanarak 10. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan Fallatte'nin durumu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.



YANAL'IN SON MAÇI

Fenerbahçe'de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı. Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.



TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak destek verdi. Karşılaşmaya Fener- Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bahçe bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı.