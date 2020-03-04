Gelsin paralar

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’u yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Denizlispor’da yönetim 20’şer bin liralık galibiyet primini 40’ar bin liraya çıkarttı.

Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip 8 maç aradan sonra kazanan ve düşme hattından uzaklaşan Denizlispor'da yönetim de rahat bir nefes aldı. Yeşil-siyahlılar, kazanılan Malatyaspor maçı sonrası soyunma odasına giren başkan Ali Çetin'den 20'şer bin lira olan primi artırmasını istedi. Futbolcuları galibiyet nedeniyle kutlayan başkan Çetin, galibiyet priminin yükseltilmesini isteyen futbolculara önce deplasman primi olan 25 bin lira verileceğini açıkladı. Futbolcuların ısrarı üzerine rakam daha sonra 30 bine çıktı. 8 maçtır prim alamadıklarından dert yakınan futbolcular, '40, 40, 40' diye tempo tutarak, başkan Çetin'i primin 40'ar bin lira olması için ikna ettiı. Başkan Çetin, "Fenerbahçe maçını da kazandıkları takdirde oyuncularımıza sürpriz prim vereceğiz" dedi.

GÖZLER F.BAHÇE'DE

Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral bulan Denizlispor, gözünü cumartesi günü 20.00'de deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına çevirdi. Teknik direktör Bülent Uygun, büyük kaos yaşayan eski takımı F.Bahçe'yi deplasmanda yenerek çıkışı sürdürmek istiyor.



BARROW GÖZÜNÜ FENER'E ÇEVİRDİ

Yukatel Denizlispor'da, Modou Barrow 9 maç sonra attığı golle kendisine geldi. Bülent Uygun'un takımın başına geçmesinin ardından affedilen Gambiyalı, gollerinin devam edeceğini söylerken Fenerbahçe'ye de sürpriz hazırladığını söyledi. Takımda herkesin Fenerbahçe'yi düşündüğünü dile getiren Barrow, "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenersek kimse şaşırmasın. Takım olarak bir galibiyete ihtiyacımız vardı ve o da oldu. Seri galibiyetler gelecek" dedi. Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba bu maçta görev alamayacak.

SEBAHATTİN ALP