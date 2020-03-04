Karşıyaka’yı uçuran adam

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçı 1 puanla geçmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da bu sezon takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci, 6 haftadır golleriyle skor yükünü sırtlıyor.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 21 yaşındaki futbolcu toplam 12 gole ulaştı. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Doğukan, son haftalarda gaza basıp 6 maçta 6 gol buldu. Son 6 maçta yalnız golsüz sona eren Esenler Erokspor sınavında ağları sarsamayan genç yıldız adayı, bu periyotta 4 galibiyet alan takımın kazandığı 12 puana direkt katkı yaptı.

TRABZON TAKİPTE

Doğukan, profesyonel kariyerinin ilk sezonu olan 2017- 18'in ikinci yarısında 2, geçen sezon da 6 gol atmıştı. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu için başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Karadeniz ekibinin yaklaşık iki sezondur genç yıldızı izlettiği ve İzmir temsilcisine taciz bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Sezon başında da adı Fenerbahçe ile geçen Doğukan ile Sivasspor, Alanyaspor da ilgileniyor.



MİLLİ GURUR DOĞUKAN

Gol yollarındaki fırsatçılığı ile ön plana çıkan Doğukan İnci daha önce U16 lığı Doğuve U 19 Milli Takımlarında görev yaptı. Bu sezon 23 maçta 12 kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu 3 golün de asistini yaptı.



ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE!

Futbol dünyası daha önce U19 Milli Takımı'nda forma giyen ve son olarak U21 Milli Takımı kadrosuna davet edilen Doğukan İnci'yi konu-şurken Turgay Büyükarcı başkanlı-ğındaki Karşıyaka yönetiminin genç yıldızı satmaya niyeti yok. Doğu-kan'ın Karşıyaka'nın en önem-li parçalarından birisi olduğunu söyleyen yöneticiler, "Bu sezon hedefimiz var. Ancak çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebili-riz" yorumu yaptılar.



FRANSIZLAR DA ONU İZLİYOR

Doğukan İnci, Fransız takımlarının da radarına girdi. Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çevik'in menajerliğini yapan grup, Doğukan'ı Fransa'ya götürmek için Karşıyaka yönetiminden izin istemişti. Oyuncuyu bonservis bedeli almadan bir sonraki satıştan yüzde 50 pay ile yurt dışına çıkarmak isteyen menajerlerin teklifini Karşıyaka yönetimi geri çevirmişti. Fransız ekiplerinin sezon sonunda cazip teklifler yapması bekleniyor.