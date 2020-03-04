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’dan 5 Şampiyonluğu

Master Atlet Serkan’dan 5 Türkiye Şampiyonluğu

04.03.2020, 12:35

Aydınlı başarılı Master katıldığı bir müsabakada elde ettiği 5 Şampiyonluğu rekorları alt üst etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından ’da 29 Şubat - 01 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına Aydınlı Serkan Şengil damga vurdu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Masterler Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasında Aydın'ı temsil eden Atlet Serkan Şengil 60 metrede 8,22 sn. derecesiyle, 200 metrede 27,17 sn. derecesiyle, uzun atlama 5,07 m. derecesiyle, üç adım atlama 9,76 m. derecesiyle ve son olarak 4x200 bayrak yarışında takım halinde şampiyon olarak 5 kategoride 5 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda Aydın Valiliği'nde görev yapan başarılı Atlet Serkan Şengil, sosyal medyadaki paylaşımında desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na, antrenman ve kondisyon destek programları ile 24 saat destek veren Atletizm Antrenörü Musa Yörük'e ve kulübü İzmir Masterler Atletizm Kulübü'ne teşekkür etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Masterler Atletizm Salon Şampiyonasında elde ettiği 5 Türkiye Şampiyonluğu ile büyük bir başarıya imza atan Serkan Şengil'i tebrik etti ve katılacak olduğu yeni yarışmalarda başarılar diledi.
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