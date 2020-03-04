Menemen darmadağın

İlk 2 takımın direkt Süper Lig’e çıkacağı TFF 1. Lig’de 16. haftayı 2. sırada geçen İzmir ekibi 9 haftalık süreçte 23 puan kaybedip 11. sıraya geriledi.

TFF 1. Lig'de son olarak Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, ikinci yarıda en kötü performans sergileyen ekip oldu. Geride kalan 9 haftada sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 6 maçını kaybeden sarı-lacivertliler 4 puan toplayabildi. Bu süreçte Play-Off hattının dışında kalan Menemenspor, düşme potasının oldukça üzerinde olsa da ilk 6 hedefini zora soktu. İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'de ligin 16. haftasını lider Hatayspor'un arkasında 28 puanla ikinci sırada bitiren Menemenspor 9 haftada çöktü. Bu süreçte sadece 1 kez kazanan ve bir kez de berabere kalan Menemen 23 puan kayıpla ligde 11. sıraya kadar geriledi. .

BÖYLE DÜŞÜŞ GÖRÜLMEDİ

Ligin 16. haftasını 8 galibiyet 4 beraberlik ve 4 yenilgi ile geçip 28 puana ulaşan Menemen, 25 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. 32 puanda çakılı kalan Menemenspor'un 2. sıradaki 45 puanlı Erzurumspor ile arasındaki fark 13 puana çıktı.