Robin Hood Göz-Göz

Trabzon, G.Saray ve Beşiktaş’ı yenip Fenerbahçe’yi elinden kaçıran sarı-kırmızılılar üst sıralardaki 7 takımdan 15 puan toplarken, altındaki takımlara 24 puan ikram etti.

Süper Lig'de 5 haftalık yenilmezlik serisini son sıradaki Kayserispor'a yenilerek sona erdiren Göztepe şaşırtmaya devam ediyor. Devler arenasında müthiş bir performans sergileyen ve aldığı galibiyetlerle Avrupa kupaları hayalleri kurmaya başlayan Göz-Göz, zirve mücadelesi veren ekiplere kök söktürürken en çok puan kaybını ise altında yer alan ekiplere karşı verdi.

15 MAÇTA 24 PUAN KAYBETTİ

Ligde hemen üzerinde yer alan 7 ekip ile oynadığı 8 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp sadece 3 kez yenilen İzmir ekibi, alt sıralarda yer alan ekiplere karşı ise bonkör davrandı. Göztepe, zirveyi hedefleyen ekiplerden 8 maçta 13 puan çıkartırken, al sıralardaki takımlara bol bol puanlar dağıttı. Buna kümede kalma mücadelesi veren veya orta sıralarda yer edinen rakipleriyle 15 maç yapan sarı-kırmzılılar, bu maçlardan sadece 5 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. 21 puanlık kazanımına rağmen Göztepe, yaşadığı 24 puanlık kayıpla Avrupa hedefini de zora soktu. Sarıkırmızılılar, Kayseri'nin yanı sıra bu sezon yine düşme potasında yer alan Kasımpaşa'ya 4-1 yenilerek sezonun en ağır yenilgisini alırken, düşme hattının üzerindeki Antalya'ya ve G.Birliği'ne de ilk yarıda diş geçiremedi.

DEVLERE MEYDAN OKUDU

Göztepe bu sezon şampiyon adayı Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenerken evinde Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'u yine dış sahada 1-0 mağlup ederken sahasında 2-2 berabere kaldığı Fenerbanhçe'yi elinden kaçırdı.





GEÇEN YIL DA AYNI SENARYO

Göztepe, ligde son sıradaki rakiplerine karşı son iki sezondur oynadığı şanssız maçlarla hezimet yaşadı. Geçen sezon kümede kalmayı son maçta Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle garantileyen Göz- Göz, Alanyaspor'a, Akhisar'a, ve Erzurumspor'a yenilerek ligin dibine demir atan ekiplere karşı gülemedi. Göztepe, Kayserispor yenilgisiyle hem ligde üst üste 5, hem de deplasmanda da 3 maçlık yenilmezlik serisini de bozdu. Sarı-kırmızılı ligde ve deplasmanda son yenilgisini ilk yarının son maçında 29 Aralık 2019'da Sivasspor'a karşı alırken dış sahada Antalyaspor ve Konyaspor'u yenmiş Denizlispor ile berabere kalmıştı.

WİLCZEK'İN HENÜZ SİFTAH YAPAMADI

Göztepe'nin devre arasında büyük ümitlerle transfer ettiği golcü oyuncu Kamil Wilczek de gol orucunu girdi. Geçen hafta G.Antep maçında ilk 11'de oyuna başlayan ama boş geçen Polonyalı golcü Kayseri maçında da sonradan oyuna girdi ama yine fileleri havalandıramadı. Son haftaların formda isimleri Serdar, Soner ve Halil ise kritik maçı boş geçti.



TESELLİ KARTLAR OLDU

Göztepe'nin 3 puan bıraktığı Kayseri deplasmanında tek tesellisi ise maça 3'er sarı kartla ceza sınırında başlayan Halil ve Soner'in kart görmemesi oldu. Göztepe'nin en etkili iki yıldızı da maç öncesi yapılan uyarıları dikkate alarak kart görmedi. Sarı-kırmızılı ekipte önceki günkü maçta tek kart gören oyuncu olan Serdar da kart sayısını 3'e çıkarttı. Başakşehir maçına ceza sınırında çıkacak olan Halil, Soner ve Serdar Başakşehir maçında kart görmeleri halinde Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak.

BURAK HAKERLER