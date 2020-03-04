Türkiye Kupası’nda Antalya derbisi var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Antalya'da derbi heyecanı yaşanacak. Antalyaspor ile Alanyaspor, kozlarını Antalya Stadı'nda saat 20.30'da paylaşacak. Dev karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

DOSTÇA MAÇ DİLEĞİ

Antalya Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Antalya'nın iki kardeş takımı Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Dostça bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım ilk maçta özellikle iyi sonuç alan taraf biz oluruz. Hak eden, iyi mücadele eden kazansın" dedi.