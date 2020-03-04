Vedat Muriç’e 30 milyon pound

F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriç için Tottenham kesenin ağızını açtı. İngiliz basınında The Express'in haberine göre, sezon başında Tottenham'ın listesine aldığı Kosovalı yıldız için Jose Mourinho'nun 2 hafta önce "Striker tarzı bir forvetimiz yok" açıklaması üzerine İngiliz ekibinin Vedat Muriç için 30 milyon pound bonservis bedeli ödemeye razı olduğunu belirtti. Muriç'i Tottenham'ın yanı sıra Newcastle ve Burnley de izliyor. Muriç, Fenerbahçe formasıyla ligde 23 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol atan yıldız futbolcu tüm kulvarlarda 25 maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.