Ya G.Saray ya Trabzon

Ünlü teknik direktör Kemal Kılıç, haftanın gündemini Yeni Asır’a yorumladı.

Hocam Süper Lig yangın yeri. Bitime 10 maç var ve kimin şampiyon olacağını kestirmek zor." "Aynen katılıyorum. Sivasspor bu sezon harika işler başardı. Kimse evirip çevirmesin mütevazi bütçesiyle, yerlilerin daha fazla katkısıyla ve müthiş performansıyla ligi zirvede bitiremese de şimdiden gönüllerin şampiyonu oldu. Ben üç takımı favori görüyorum. İlki 2020'de Avrupa'da bile kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray. Fatih Terim Fatih Terim'liğini yaptı takımı kaos ortamından çıkarttı, sadece takımı değil, kendisini eleştiren yönetimi bile şampiyonluk havasına soktu. Futbolcular yüzde yüz kapasiteyle onuyor. Henry Onyekuru, Marcao ve Falcao da devreye girince şansı da iyice arttı."

BAŞAKŞEHİR BENCE ZORLANIR

Trabzonspor'da Galatasaray gibi şampiyonluğu çok istiyor. Hüseyin Çimşir ile de çıkışı sürdürdüler. Zaten çok iyi motive olmuş takım kaleci Uğurcan ve Sörloth'un müthiş katkısıyla zirveye yelken açtı. Kağıt üzerinde bir maç eksiği olan Trabzon favori gibi ama onların kaybetme riski Galatasaray'dan daha fazla. Ben bu saatten sonra Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını bırakacağına inanmıyorum. Başakşehir iyi bir takım ama hem Avrupa, hem lig bu büyük dezavantaj. Fenerbahçe ve Beşiktaş için şampiyonluk bana göre kaçtı. Bundan sonra hedef Avrupa kupaları vizesi olmalı. Çünkü o da tehlikede. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre yarışta biraz daha avantajlı gibi."



Hocam Fenerbahçe bir türlü durulmuyor. Sizce gerçek suçlu kim? Ersun Yanal veya futbolcular mı, yoksa yönetim mi? "Gerçek sorumlu başta yönetim herzaman olduğu gibi aldıkları kararlar, yanlış transferler o kadar çok yanlış üzerine gittilerki. İki yıldır çok sevilen Ali Koç bile şuanda eleştirilen hatta zaman zaman istifaya davet edilen bir başkan konumuna geldi. Bir türü doku tutmuyor tabii ki yanlışlar devam edince tepkilerin de dozu artıyor. Fenerbahçe'de Fatih Terim gibi birisi yok. Oyuncuları bir arada tutup camiayı ateşleyecek, kaosu sonlandıracak birisi yok. Ali Koç, geldiği günden beri hata üzerine hatalar yaptı. Yanlışlar yapmaya doymuyorlar, kendileriyle yarışıyorlar adeta. Mesela gönderdiğiniz bir teknik adamı hangi mantıkla maça çıkartırsınız. Bence doğru değil. Elinizde tek hedef kalmış Türkiye Kupası o maça başarısız bulduğunuz bir adamla çıkıyorsunuz. Bu duruma hangi yönüyle bakarsanız bakın yanlış, koca bir yanlış. Kimse yanlış anlamasın ama Fenerbahçe yönetimi bunu hep yapıyor. Kredileri çoktu ama hep cepten yedikçe o da bayağı azalıyor. Fenerbahçe'ye gelecek teknik adam kısa vadeli değil, uzun vadeli iş yapacak bir teknik adam olmalı. Camianın içinden, camiayı barıştıracak birisi.



Formasını giydiğiniz Beşiktaş, Sergen Yal-çın ile bir hava yaka-ladı ama süre daraldı. Sizce Beşiktaş'ın net bir hedefi var mı? "Abdullah Avcı geldi olmadı, şimdi Sergen Yalçın geldi, inşallah devam etmelerini dilerim. Sergen camiamızdan çıkan hem oyunculukta hem hocalıkta da kendini kabul ettirmiş bir insan. Daha önce de söylediğim gibi camiayı barıştıran, gerilimi azaltan, takımı daha pozitif oynatan bir isim oldu. Yaptığı işler taraftarın takdirini topluyor. Kısacası kredisi bir hayli fazla. Sergen camianın hatta teknik adamların bile dile getiremediği, yönetimlerin göze alamadığı takım içindeki operasyonları gerçekleştirebilir. Bir operasyona ihtiyaç var. Vakit geçmeden geleceğin planlaması yapılmalı."

AVRUPA'YA KİLİTLENMELİ

"Haa... Bu sezon bitti mi kesinlikle hayır. Şampiyonluk çok zor diyorum ama Avrupa kupaları vizesi için en avantajlı takım olarak Beşiktaş'ın ismini rahatlıkla söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyunda bence büyük umut var ve bunları görebiliriz. Ahmet Nur Çebi başkan çok heyecanlı ve kararlı. Çok iyi bir de yönetimi var. Sergen'in de gelmesiyle kare dulduruldu. Beşiktaş bundan sonraki dönemde hem ekonomik, hem idari, hem de sportif anlamda daha doğru işler yapacaktır."

"Altay'da forma giydiniz, Bucaspor'u Süper Lig'e çıkardınız. Göztepe'de çalıştınız. Sizce İzmir futbolu nasıl gidiyor?" Göztepe kısa sürede çok önemli hamleler yaptı. Yanlışları yapa yapa doğruları buldu. Artık Süper Lig'in kemikleşmiş takımlarından birisi oldu diyebiliriz. Tabii ki bayrağı daha ileri götürmek lazım. Stat gerçekten de mükemmel oldu. Tesisler de süper. Futbol takımı gayet iyi. Ekonomik anlamda sorun yok. Tabii ki hedef de zamanla daha da büyüyecek. Eskisi gibi Avrupa Kupalarında mücadele edebilecek bir yapıya büründü. Ama önemli olan hedefin arkasında koşmak değil, hedefe emin adımlarla ilerlemektir. Göztepe Süper Lig'de barına-bilmek için ya iyi futbolcular alacak, ya da altyapısından üretime geçecek. Göztepe bunu gerçekleştirirse geleceği garantiye almış sayılır. Önemli olan şampiyon olmak değil, kupalar geçicidir önemli olan geleceği kurtarmaktır."

ALTAY SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN

Altay adı gibi büyük bir camia. Zor günler geçirdiler ama son hamleler gerçekten çok isabetli oldu. Altay'ın kadrosu ligin zirvesindeki takımlardan daha da iyi diyebilirim. Formdalar ve inanıyorum ki yarışın hep içinde olacaklar. İlk 2'den çıkar mı bilemem ama neden olmasın. Lider Hatay'ı değilde ikinci sıradaki Erzurum'u baz alırsak puan farkı yedinci Altay bu kapatabilir. Ama bundan önce bu ligde hep ilk 6'nın içinde kalmayı düşünmeliler. Orada da Süper Lig'e çıkma şansı yük-sek. Ben Karşıyaka için çok ümitliyim. Genç oyuncularıyla hem de transfer yasağına rağmen çok müthiş mücadele veriyorlar. Bir de Play-Off'a kalıp bir üst lige çıkarlarsa göreceksiniz o sinerji büyük sponsorları da harekete geçirip Karşıyaka'yı artık şaha kaldıracaktır."

ŞENOL KANTÜRK