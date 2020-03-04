Yerliler uçuruyor

Beşiktaş’ı Türk oyuncular sırtlıyor. Burak Yılmaz 10 gol 3 asist yaparken, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist, Caner de 2 gol 9 asistle büyük katkı sağladı.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan, Atiba hariç diğer yabancı oyuncularından istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ı yerli oyuncuları uçuruyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skora büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon bitiminde bazı yabancı oyuncularla yollarını ayıracağı gelen haberler arasında. Yalçın'ın özellikle de Alman file bekçisi Karius'un sözleşmesinin yenilenmemesini istediği ve yerini doldurmak için yeni bir kaleci arayışına başladığı ifade edildi.

TOPLANTI YAPACAK

Büyük bir maddi sıkıntı içinde olan yönetimin bazı yerli futbolcuları kadroda tutacağını bazılarıyla da yollarını ayıracağı gelen haberler arasında. Yalçın'ın bu konuda yönetimle toplantı yapacağı belirtildi.



BEŞİKTAŞ'TA BALOTELLİ COŞKUSU

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'in geçen gün Mario Balotelli'yle Instagram hesabından yaptığı yorumlaşma, siyah-beyazlı taraftarları çok heyecanlandırdı. Ganalı oyuncu, fotoğrafına yorum yapan İtalyan golcüye, "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yazdı. Balotelli ise bu çağrıya, "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" ifadeleriyle cevap verdi. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takıma çağırdı.