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bir göçmeni daha öldürdü

Yunanistan bir göçmeni daha öldürdü

04.03.2020, 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020,14:04

Son dakika haberine göre; Valiliği, Yunan tarafından açılan ateş sonucunda 1 göçmenin hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını açıkladı.

Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.

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