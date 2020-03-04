Yunanistan bir göçmeni daha öldürdü

Son dakika haberine göre; Edirne Valiliği, Yunan tarafından açılan ateş sonucunda 1 göçmenin hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını açıkladı.
Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.
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