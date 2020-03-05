Akigo’nun kozu fikstür

Giresun ve Eskişehir’i yenerek zirve mücadelesine ortak olduklarını belirten teknik direktör Vural, “Kalan 9 maçın 5’i içerde. Kazanarak devam edersek Süper Lig hedefine ulaşırız” dedi.

TFF 1. Lig'de Giresunspor ve ardından Eskişehirspor'u yenerek iki maçta 6 puan alan Akhisarspor, Play-Off ateşini yakarken, gözler Osmanlıspor mücadelesine çevrildi. Eskişehirspor galibiyetinin moralleri yükselttiğini belirten teknik direktör Yılmaz Vural, önemli bir fikstür avantajlarının olduğunu vurguladı.

'KADINLARI BEKLİYORUZ'

Üst üste alınan galibiyetlerinin takımın havasını değiştirdiğini söyelyen teknik patron Vural, şöyle konuştu: "Kalan 9 amıçımızın 5'i içerde. Karagümrük- Adana Demir, Hatay-Erzurum maçlarının olduğu haftada Osmanlı'yı yenmek zorundayız. Biz kazanacağız sonra rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz. Fikstür avantajımız var. 9 maçın 5'ini iç sahada oynuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak Osmanlıspor maçında kadın taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. İlk iki yarışını sonuna kadar kovalayacağız. Bu hedefe ilerlerken Akhisar'ın da desteği önemli. Süper Lig'e sadece takım çıkmıyor. Bu ilçe çıkıyor. Bunun için tribün desteği şart. Takımda sakat ve cezalı oyuncunun olmaması sevindirici."



'TEKLİF GELMESİ GÜZEL'

Adının Fenerbahçe ile anılmasına da cevap veren Yılmaz Vural, "Bu tarz haberler insanı mutlu ediyor tabii. Ama benim bilgim dışında gelişen olaylar. Hoşunuza gidiyor ama sonuç olarak ben Akhisar'ın hocasıyım. Sağ olsunlar bizi layık görüyorlar, yakıştırıyorlar. Bu konuşmalar beni rahatsız etmiyor ama gerçek bir tarafı yok. Bu kadar yıldır çalışıyorum. Akhisar kadar mutlu ve huzurlu çalıştığım yer görmedim" dedi.

KENAN MOLLA