Baraj puanı 37 olur

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de alt sıralardaki 7 takımın kümede kalma hesapları yaptığını söyledi, baraj puanın 37 olabileceğini iddia etti. Şu anda 27 puanda olduklarını ve 13 puanın kümede kalmaya yeteceğini söyleyen Uygun, "Baraj düşüyor. Bana göre 37 puan ligde kalmaya yetecektir. Yaptığım hesaplar bunu gösteriyor. Belki 1 puan aşağıya 36'ya da düşebilir. Çünkü 7 takımın birbiriyle maçı var. Daha önemlisi 6-7 takım da zirveyi zorluyor. Alttaki takımlarla üsttekilerin de maçı var. Bizim de zirveye oynayan ve alttaki takımlarla maçlarımız var. Bu anlamda puan almak çok zor. İki hafta puan alamayınca yıkılmamak lazım. Biz kalan 10 maçtaki tüm puanlara talibiz. Kaçını alabiliriz ona bakacağız" diye konuştu.

HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE

Uygun şöyle konuştu: "Süper Lig'in kalitesi, giydiğiniz formanın ve camianın büyüklüğü ve her maçın zor olduğu bir ortamda, hep iyi olmak zorundasınız. Geldiğim 8. günde takımın genel anlamda sorunlarını ve takımsal oyunlarını etüt ettik. Kendi oyun sistemimizi eldeki kadroya göre oluşturduk ve taraftarın istediği arzuladığı takımı Malatyaspor maçında sergiledik. Devamını getirmek istiyoruz. Her maçımız final."



HOROZ'DA 7 FUTBOLCU OYNAMIYOR

Denizlispor'da sakatlıklar can sıkıyor. Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Kibong Mbamba, Isaac Sackey, Ismail Aissati, Hadi Sacko, kaleci Tolgahan Acar'ın bu hafta Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik patron Bülent Uygun, "7 oyuncumuz yaklaşık 3 hafta bizle olmayacak" dedi.



YÖNETİM BAŞARILI!

Denizlispor teknik patronu Bülent Uygun, "İlerde Denizlispor'un bu ligde şampiyonluk yaşayabileceğini düşünüyorum. Baktığınızda borç sıralamasında ilk 10'da. 10 takımın 4'ü de şirket durumunda zaten. Bu anlamda başkan Ali Çetin'in de teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Kolay değil, Denizlispor için bir şeyler isteyip, maddi kaynak sağlamak. Gelişen çalışan ve başarmak için mücadele eden bir Denizlispor var. Taraftarımızdan tek ricam, bizi desteklemeye devam etsinler. Bu forma da arma da onların. Biz onlara hizmet ederiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP