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’dan kurtuluş ışığı

Bucaspor’dan kurtuluş ışığı
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta kümede kalmanın hesaplarını yapan Bucaspor, kurtuluş ışığını yaktı. Ligde oynadığı son iki maçta deplasmanda Yalova Kadıköy'ü 3-2, Ödemiş Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynadığı maçta da Çayırovaspor'u 5-0 yenen sarı-lacivertliler, kalan 6 karşılaşmayı da kayıpsız atlatmak istiyor. 14 takımın yer aldığı grupta son sırada yer alan 14 puanlı İzmir ekibi, kendisi gibi düşmeme hesapları yapan 15 puanla 12. sırada yer alan Torbalıspor ile Pazar günü deplasmanda oynayacak. Maçı kazanacak takım, kümede kalma yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek.

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