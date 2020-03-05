Çolak bomba gibi dönecek

Sakatlığı nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2-3 aylık tedavi sürecinin ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak için zamanının olacağını söyledi. Artistik cimnastikte halka aletinde 2019'da dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, "Dünya şampiyonasında aldığımız başarıları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkeme kazandırmak istiyorum. Şu anda sıfırdan başlıyor gibiyim aslında ama önümde zaman olduğu için moral ve motivasyonum da yerinde. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretime gelmesi bana büyük moral oldu" diye konuştu.