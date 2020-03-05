Fener arayışta

Ç.Rize ile yollarını ayıran İsmail Kartal’ın “Sezon sonuna kadar ücretsiz çalışırım” şeklinde mesaj gönderdiği öne sürülürken Kovac ismi gündemdeki yerini koruyor. Yeni aday ise LASK’ın hocası Valerian Ismael.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran F.Bahçe teknik adam arayışlarına hız verdi. Kanarya'nın bu konuda çeşitli planları olduğu öne sürülürken kulübe yakın çevrelerden farklı farklı iddialar geliyor. Bu iddiaların ilki Çaykur Rizespor'da görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili. Tecrübeli hocanın sarı-lacivertli yönetime mesaj gönderdiği ve "Görev verilmesi halinde Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük de yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.



NİKO KOVAC ISRARI

İsmail Kartal'ın bu mesajına karşın yönetimin Hırvatistan Milli Takımı'ndan sonra Eintracht'ta görev alan ve daha sonra Bayern Münih'in yolunu tutan Niko Kovac için de ısrarını sürdürdüğü öne sürüldü. Bu arada sınırsız bir bütçesi olan Salzburg'un önünde Avusturya Ligi'nde 6 puan farkla zirvede yer alan LASK'ın 44 yaşındaki hocası Valerien Ismael de adaylar arasına girdi. Emre Belözoğlu-Volkan Demirel formülünden vazgeçmeyen yönetimin 1 hafta içinde konuyu netleştirmesi bekleniyor.



ERSUN YANAL'IN ROTASI AZERBAYCAN

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın ismi Azerbaycan milli takımı ile anılıyor. Abdullah Avcı ile anlaşamayan Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, gözünü Ersun Yanal'a çevirdi. Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor. Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anıldı.