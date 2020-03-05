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Fenerbahçe çok şeyler kaçıracak

Fenerbahçe çok şeyler kaçıracak
Giriş Tarihi: 5.3.2020

ALİ Koç başkanlığında geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulan bu sezon ise hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe lider Başakşehir'in 10 puan ve üzerinde 6 takımın gerisinde. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı ve işini mucizelere bıraktı.

YARIŞTA GERİDE KALDI
Fenerbahçe şampiyon olursa 66.3 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi ve geçmiş şampiyonlukları için 60.8 milyon TL geliriyle yaklaşık 163 milyon TL gelirin sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte kasaya yaklaşık 402 milyon TL gelirin sahibi olacak.

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