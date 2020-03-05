Göz-Göz karavana

Sarı-kırmızılıların Norveç’in Viking takımından transfer ettiği sol kanat Tripic 6 maçta sadece 15 dakika süre alırken, Danimarka’nın Brondby takımından alınan santrfor Kamil Wilczek ise henüz gol atamadı.

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Kayserispor'a tek golle yenilip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Göztepe, devre arasında kadrosuna dahil ettiği Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek'ten beklediği katkıyı göremedi. Norveç'in Viking takımından gelen sol kanat Tripic, ligde sadece 2 maça çıkabildi. Antalyaspor ve son Kayserispor müsabakalarında oyuna sonradan giren Hırvat asıllı Norveçli oyuncu toplam 15 dakika sahada kalabildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Antalyaspor'a karşı forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 46 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe'ye gelir gelmez sakatlık kabusuyla karşılaşan Tripic, yedek kulübesine demir attı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTILAR

Bu sezon forvet oyuncularından bir türlü randıman alamayan Göztepe'ye şu ana kadar Wilczek de çare olamadı. Danimarka'nın Brondby ekibinden gelen Polonyalı, Süper Lig'de 5 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Konyaspor ve Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan, Beşiktaş, Denizlispor ve Kayserispor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna giren 32 yaşındaki forvet gol atamazken, toplam 182 dakika sahada kaldı. İkinci yarıda 8 hafta geride kalmasına rağmen iki oyuncunun henüz takıma uyum sağlayamadığı görülürken, taraftarlar da hayal kırıklığı yaşamaya başladı.



EYVAH ALPASLAN EN AZ 1 AY YOK

Cumartesi günü evinde lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Göztepe'ye dün sağlık ekibinden kötü haber geldi. Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'deki başarısında büyük pay sahibi olan ve savunmada görev yapmasına rağmen attığı gollerle de takımına hayat veren Alpaslan Öztürk'ün en az bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün muayenesinde, sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun bir ay içinde oynamasının zor olduğu belirtildi.



BRONDBY'DE COŞTU GÖZTEPE'DE SUSTU

Jahovic ve Demba Ba'nın ayrılmasının ardından forvet hattında bir türlü umduğunu bulamayan Göztepe, Danimarka'nın Brondby takımından aldığı golcüsü Kamil Wilczek de Göz-Göz'e ilaç olamadı. Brondby'de bu sezon 30 maçta 20 gol atıp 2 de asist yaparak müthiş bir performans sergileyen 32 yaşındaki golcü Göztepe'de 5 maçta 182 dakika sahada kaldı ama fileleri havalandıramadı. Wilczek'in kariyerinde 263 maçta 121 golü bulunuyor.