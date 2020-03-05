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G.Saray’da flaş iddia

G.Saray’da flaş iddia
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Gelecek sezonun çalışmaları için düğmeye basan Aslan’ın ’tan Mert Hakan ve ile anlaştığı öğrenildi.

Şampiyonluk yarışının favorileri arasında gösterilen Galatasaray ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu Pazar zirve yolunda Demir Grup Sivasspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan sarı-kırmızılıların transferde gaza bastığı Yiğidolar'ın yıldız oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan Galatasaray'ın iki oyuncu ile 4'er yıllık anlaştığı ileri sürüldü.

OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER
Mert Hakan Yandaş, yıllık 1 milyon 800 bin Euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin Euro kazanacağı iddia edilirken kritik maç öncesi ortaya atılan bu iddia Sivasspor cephesinde ise tepkiyle karşılandı. Bilindiği üzere devre arasında da iki oyuncunun transferi gündeme gelmiş ancak sözleşmeleri sona erdiği için sezon sonuna bırakılmıştı. Yiğido'nun yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş bu sezon 23 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist yaparken, Emre Kılınç ise 19 karşılaşmadaforma giyerken 6 gol atıp, 5 asistle oynadı.

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