Hitabspor kahroldu

Süper Amatör Küme’ye yükselme maçında Buca Belediyespor’a penaltılarla yenilen İzmir ekibinin oyuncularını hakem Önder Tugay Demirdak teselli etti.

İzmir 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye yükselme maçında Buca Belediyespor karşısında 2-0 geriden gelerek karşılaşmayı uzatmaya götüren ardından öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Hitabspor penaltılar sonunda büyük üzüntü yaşadı. C Grubu'nda 20 maçtan 18 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 55 puan toplayarak Süper Amatör'e çıkma maçları oynamaya hak kazanan Hitabspor, Buca Bld'ye Torbalı 7 Eylül Stadı'ndaki maçta diş geçiremedi. Maçın normal süresi 2-2, uzatmalar da 3-3 geçilince Süper Amatör Küme'ye çıkacak takımı penaltı atışları belirledi.

HİTABLI OYUNCULAR AĞLADI

Hitabspor, rakibine 8-6 yenilerek büyük üzüntü yaşadı. Futbolcular sahada gözyaşı dökerken, onları maçın hakem üçlüsü Önder Tugay Demirdak, Arda Darcan ve Ozan Deniz Şimşek teselli etti.





FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

Torbalı'da oynanan maçta Fair- Play örneği de yaşandı. Buca Belediyespor'a yenilerek Süper Amatör Küme'ye çıkma şansını yeni sezona bırakan Hitabspor'u rakip oyuncular da teselli etti. Buca Belediyespor'un kaptanı Engin Öğretir, Hitablı oyunculara sarılarak onlara destek olmaya çalıştı. Bucalı futbolcular rakiplerini saha dışına kadar uğurladı.