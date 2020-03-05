Kader böyle istedi

Göztepe’nin Başakşehir’den aldığı Soner, Mossoro ve Napoleoni şampiyonluğa koşan eski takımlarına rakip olacak.

Kayserispor yenilgisiyle ağır darbe alan Göztepe Cumartesi günü şampiyon adayı Başakşehir'i ağırlayacak. Avrupa kupaları hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar güçlü rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçmek isterken üç futbolcu zorlu maça farklı duygularla çıkacak. Göztepe'nin sezon başında Başakşehirspor'dan kiraladığı Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro ve bonservisini aldığı Stefano Napoleoni eski takımlarının önüne bu kez rakip olarak çıkacak. Göz-Göz'e geldikten sonra takımının vazgeçilmez oyuncusu olan ve 22 maçta forma giyen Soner 3 gol atıp 6 asist yaparken, Napoleoni ise 18 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Formasını Castro'ya kaptıran Mossoro'nun ise İzmir ekibinde 1 gol üç asisti bulunuyor.

BURUK GÖZ-GÖZ'E RAKİP

Üç futbolcu gibi Başakşehirspor'un teknik direktörü Okan Buruk da 2016-2017 sezonunda görev yaptığı Göztepe'ye 6. kez rakip olacak. Göztepeye karşı Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir ile 5 maça çıkan Buruk, İzmir ekibine karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik 2 de yenilgi almıştı.