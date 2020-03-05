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’da Ljajic yolcu

Kara Kartal’da Ljajic yolcu
Giriş Tarihi: 5.3.2020

, gelecek sezon 28 yaşındaki oyuncu ile devam etmeyi düşünmüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına planlarına başlarken başarılı teknik adamın Torino'dan bonservisi alınan Adem Ljajic ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildiği yönetimin gelen tekliflere açık olduğu öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş, yarın sahasında Ankarücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Dorukhan ile tedavisi süren Gökhan Gönül'ün antrenmana katılmadığı aktarıldı.

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