Karşıyaka filesinde Play-Off hedefi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Büyükçekmece Voleybol'u 3-0 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Karşıyaka, Play-Off hedefine kilitlendi. Normal sezonun son haftasında cumartesi günü evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek 37 puanlı yeşil-kırmızılı takım, rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde adını Play-Off'a yazdıracak. Karşıyaka'nın ilk 4 için çekiştiği aynı puandaki Bolu Belediyespor ise Göztepe'yi konuk edecek. Kaf-Kaf, 3 puan alması halinde Bolu ekibi kazansa bile set averajıyla Play-Off'a kalan takım olacak. Kaf-Kaf, ilk yarıda Edremit'i deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.