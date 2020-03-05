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filesinde Play-Off hedefi

Karşıyaka filesinde Play-Off hedefi
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Büyükçekmece Voleybol'u 3-0 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Karşıyaka, Play-Off hedefine kilitlendi. Normal sezonun son haftasında cumartesi günü evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek 37 puanlı yeşil-kırmızılı takım, rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde adını Play-Off'a yazdıracak. Karşıyaka'nın ilk 4 için çekiştiği aynı puandaki Bolu Belediyespor ise Göztepe'yi konuk edecek. Kaf-Kaf, 3 puan alması halinde Bolu ekibi kazansa bile set averajıyla Play-Off'a kalan takım olacak. Kaf-Kaf, ilk yarıda Edremit'i deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

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