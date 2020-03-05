Manisa FK’ya moral

2. Lig Beyaz Grup’ta lider Samsun’un 10 puan gerisine düşen ve yarışta tökezleyen siyah-beyazlıların idmanını ziyaret eden öğrenciler, moral verdi.

2. Lig Beyaz Grup'ta lider Samsunspor'un 10 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yolunda tökezleyen Manisa Futbol Kulübü, 27. hafta mücadelesinde Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Başkent Akademi FK ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdüren siyah-beyazlıların, önceki günkü antrenmanını Gazi İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler tesislerde tezahürat yaparak futbolcuların yaptığı antrenmanı kulübün hediye ettiği Manisa FK atkılarıyla izledi. Okul idaresi futbolculara tatlı ikram ederken, Manisa Futbol Kulübü Ceo'su Levent Devrim, okul müdürü Naci Avcı'ya kulübün saatini, öğrencilere de Manisa FK logolu kalem kutularını hediye etti.

'SEKİZ FİNAL HAFTAMIZ VAR'

Teknik direktör Cihat Arslan, Başkent Akademi maçını kazanıp Samsun'un puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi, "8 maç kaldı. 3 puanlı sistemde 10 puanlık fark önemsiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK