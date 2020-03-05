Menemenspor 9 maçta çöktü

TFF 1. Lig'de üst üste Osmanlı, Adana Demirspor ve Erzurumspor maçlarını kaybeden Ekol Göz Menemenspor büyük çöküş yaşadı. Ligin 16. haftasında ikinci sırada yer alıp Süper Lig hayalleri kurmaya başlayan sarı-lacivertliler son 9 maçta sadece 1 galibiyet alarak 11'inci basamağa kadar geriledi. İlk yarıda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir ekibi, son 9 maçlık süreçte ise 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak hedefinden uzaklaştı. Cuma günü evinde oynayacağı Altay derbisine milat olarak bakan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu.

LALECİ: TAKIMIMA İNANIYORUM

Laleci, "Biz de böyle bir durum beklemiyorduk. Kötü bir süreç yaşadık. Ancak ümitlerimizi tüketmeyeceğiz. Kaliteli kadromuzun olduğunu biliyoruz. Altay'dan alacağımız galibiyet bizi yukarılara taşıyacak. Ben takımıma inanıyorum, taraftarımız bizi desteklesin, stadımızı doldursun" dedi.