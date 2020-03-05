Milli kabus!

EURO 2020 öncesi sakatlık şoku sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Merih’ten sonra Cenk ve Ozan’dan da kötü haber geldi.

Haziran ayında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Takımımız üst üste gelen kötü haberlerle sarsıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Cenk Tosun'un idmanda dizinden sakatlandığı ve yıldız futbolcunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilirken dün akşam üstü de Ozan Kabak ile ilgili açıklama soğuk duş etkisi yarattı. Schalke kulübünden yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki savunma oyuncusunun da 9 ila 12 hafta arası oynayamayacağı bildirildi.

YILDIZ İSİMLER YOK

Milliler ilk kötü haberi Aralık ayında Lille forması giyen yıldız oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'dan almıştı. Başarılı orta saha oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklanırken 2020'nin başında ise Juventus'ta oynayan stoperimiz Merih Demiral da sol diz ön çapraz bağları kopması sonucu ameliyat oldu. Yusuf, Merih ve Cenk'in turnuvada forma giyemeyeceği Ozan'ın durumunun ise son kontroller sonrası netlik kazanacağı bildirildi.



Crystal Palace idmanında sakatlanan golcü oyuncunun sezonu kapatması Milli Takım teknik heyetini üzüntüye boğdu.