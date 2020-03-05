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Muglaspor’da golcü fırtınası

Muglaspor’da golcü Murat Can fırtınası
Giriş Tarihi: 5.3.2020

3. Lig 3. Grup'ta lider Karacabey Belediye'yi elinden kaçıran Muğlaspor, Play-Off rotasında ilerlerken golcü Murat Can Bölükbaşı gollerine devam ediyor. 25 maçta banko oynayan, 2242 dakika görev yapan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Karacabey filelerine attığı golle, ligdeki gol sayısını 19'a çakırttı. Muğlaspor'da, geçen sezon 30 maçta 9 gol atan ve bu yıl kendini aşan Murat Can, Süper Lig'in 19 gollü kralı Trabzonsporlu Alexander Sörloth, 2. Lig Beyaz Grup'un 19 gollü kralları Bahattin Köse ve Serdar Deliktaş'la birlikte Türkiye liglerinin en golcü isimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Murat Can'ın gol attığı 15 maçta yeşil-beyazlılar 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı, 27 puan topladı.

ÜMİT YÖNEY

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