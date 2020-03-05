Nazillispor’un derdi eksikler

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off savaşı veren Nazilli Belediyespor, Pazarspor maçı öncesinde eksiklerden yana dertli. Zorlu mücadele öncesinde Siyah İnciler'de, Diyerbekirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mehmet Ersavaş ile sarı kart cezalıları kaptan Zafer Özden ve Polat Güren Pazarspor'a karşı forma giyemeyecek. Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibiyle çarpışarak kaşına 14 dikiş atılan ve son maçta dinlendirilen Sergen Piçinciol'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Yavuz İncedal cezalı oyuncular nedeniyle kadro oluşturmakta güçlük çekerken, Aziz, Oğuzhan ve İsmail'in ilk 11'de şans bulması bekleniyor. İncedal, "Formda bir ekiple karşılaşacağız. Ancak bizim de kazanmaktan başka bir hedefimiz yok. Ligde ilk 5'te yer almamız için bu maçı mutlaka kazanacağız. Eksikler önemli ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE