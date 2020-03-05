Şampiyon köşeyi dönecek

Nefesler tutuldu ve Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayım başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıllardır hükümdar olduğu şampiyonluk yarışına bu sezon Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir ve Alanyaspor da dahil olunca ligin rengi de heyecanı da bir hayli arttı.

Yedi takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği nefes kesen müthiş yarış beraberinde de bu sezon kimin şampiyon olacağı sorusunu gündemden düşürmedi. Süper Lig'de gözler, şampiyonluk kupasının yanı sıra kazanılacak gelire de çevrildi. Harcama limitlerinin gelecek sezon yüzde 15 sapmayla inecek olması nedeniyle kazanılacak şampiyonluk dolayısıyla elde edilecek gelir, sonraki sezonlarda iddialı olabilmek için de kritik önem taşıyor.

EN FAZLA 230 MİLYON LİRA

Sezon başında yapılan yeni anlaşma ve yeni gelir dağılımı neticesinde bir kulüp en fazla 230 milyon TL kazanabilecek. Galibiyetler için 2.7 milyon TL, beraberlik içinse bu paranın her iki kulüp arasında eşit paylaşılması kararı alınmıştı. Bunun dışında sıralama ödülleri de mevcut. Birinci olan takımın sıralama geliri 35.6 milyon TL olacak.

ZİRVE YANGIN YERİ GİBİ

Yarışta lider Başakşehir, bir maç eksiği olan Trabzonspor, 8'de 8 yapan Galatasaray ve yarışı hiç bırakmayan Sivasspor favoriler arasında. Sergen Yalçın ile çıkış yakalayan Beşiktaş yarışı son ana kadar götürecek gibi gözükse de üst üste aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yarışta bir hayli geri durumda. Alanyaspor ise matematiksel olsa da şampiyonluk şansının en az olduğu kulüp konumunda.



GALATASARAY 420 MİLYON LİRA KAZANACAK

Ligde 24 hafta sonunda üçüncü sırada bulunan Galatasaray, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 74.6 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL ve geçmiş şampiyonlukları için 70.4 milyon TL ile birlikte yaklaşık 181 milyon TL gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte bu rakam yaklaşık 420 milyon TL olacak. Bu sezon ligde 24 maçta 14 galibiyet 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan 48 puanlı Galatasaray bir maçı eksik ikinci sıradaki Trabzonspor ile aynı puanda. Lider Başakşehir ile de bir puanlık farkı bulunuyor.



BAŞAKŞEHİR 275 MİLYON LİRA

Lig lideri Başakşehir, şayet şampiyon olursa birinciliği nedeniyle 35.6 milyon TL alacak. 49 puan toplayan Başakşehir, geride kalan tüm maçlarını kazanırsa yaklaşık 28 milyon TL kazanacak. Tüm topladığı puanlar ile birlikte bu ücret 76 milyon olacak. 35.6 milyon TL ile birlikte Başakşehir, yaklaşık 112 milyon TL kasasına koyacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlanırsa bu rakam, yaklaşık 35 milyon Euro (239 milyon TL) ile birlikte 275 milyon TL'yi bulacak.



TRABZON 372 MİLYON LİRA

Şu an ligde ikinci sırada bulunan ve bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 77.3 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL ve geçmiş şampiyonlukları için 19.2 milyon TL ile birlikte toplam yaklaşık 132 milyon TL olacak. Şampiyonlar Ligi geliriyle birlikte neredeyse 372 milyon TL'yi bulacak. Lig tarihinde üç büyüklerin dışında 6 kez şampiyonluk kupasını kaldırmış olan Trabzonspor 1983-84 sezonundan beri şampiyon olamamıştı.



BEŞİKTAŞ 389 MİLYON LİRA

Ligde 40 puanla 49 puanlı Başakşehir'in 9 puan gerisinde yer alan beşinci sıradaki Beşiktaş şampiyon olursa 66.3 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi ve geçmiş şampiyonluklarına istinaden 48 milyon TL ile birlikte yaklaşık milyon TL gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte bu rakam yaklaşık 389 milyon TL olacak. Sergen Yalçın ile yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, 10 haftalık süreçte üstündeki 4 rakibin takılıp 9 puanlık farkı kapatması gerekiyor.



SİVAS 350 MİLYON LİRA

Süper Lig'de bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan ve 16 hafta zirvede kalan Sivasspor bu sezon tarihinde bir ilki başarıp şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. Ligde 48 puanla dördüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 74.6 milyon TL performans primi ve birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi elde edecek. Sivasspor'un lig geliri 110,2 milyon TL olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte bu rakam yaklaşık 350 milyon TL'yi bulacak.