Savunma için aday Gianetti

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gelecek sezon savunmadaki alternatif sayısının artırılmasını istediği öğrenilirken devre arası transfer döneminde de ismi gündeme gelen Velez Sarsfield'in başarılı oyuncusu Lautaro Gianetti için nabız yoklanacağı gelen haberler arasında. Kariyerinde Velez Sarsfield dışında bir ekipte forma giymeyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunurken önümüzdeki ay bu konuda girişimlere başlanacağı bildirildi.