Somaspor’da iki as kadro dışı bırakıldı

3. Lig 3. Grup'ta Bayrampaşa'yı yenerek iç sahadaki 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Somaspor, ikinci sıraya yükselip Play-Off ateşini yakarken, devre arasında büyük ümitlerle alınan iki oyuncu kadro dışı kaldı. Üst üste Yozgatspor 1959 ve Darıca Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılarda, beklenen performanslarını sergileyemeyen Cafercan Aksu ve Mustafa Aydoğdu süresiz kadro dışı bırakıldı. 1928 Bucaspor'dan gelen 33 yaşındaki Cafercan, 7 maçta 354 dakika, Sivas Belediyespor'dan alınan 31 yaşındaki Mustafa ise 8 maçta 550 dakika süre bulmuştu. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, "İki oyuncu takımın ritmine ayak uyduramadı. Yollarımızı ayırdık. 8-9 takımın Play-Off şansı var. Bizim için önümüzdeki iki maç çok önemli" dedi.

ÜMİT YÖNEY