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ekiplerinden 'ye sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi

05.03.2020, 18:25

() Hukuk Müşavirliği, Fraport 'u () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

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